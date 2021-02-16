ESA Esports kazancını artırmaya devam ediyor

ESA Esports 3 milyon TL kazanç elde etti ve gelirlerini sürdürmeye devam etti. ESA Esports & Media, geçen hafta düzenlenen Pre-Series A yatırım organizasyonunda 30 milyon TL şirket yapılanması şeklinde 3 Milyon TL'lik yeni bir yatırım alarak kazancını artırdı.

Espor sektörünün en çok kazananlarından olan ESA Esports, geçtiğimiz yıl kazancını artırarak 3 Milyon TL'yı geçen bir kazanç elde etti.

ESA ESPORTS KAZANCINI ARTIRIYOR

Düzenlenen bu organizasyona yerli ve yabancı katılımcılarda hazır bulundu. Organizasyona dair bir değerlendirme yapan ESA Esports & Media Kurucu Ortak ve CEO'su Lale Ergin; "Türkiye'den çıkan, uluslararası seviyede bir espor organizasyon, içerik ve medya şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yatırımdan gelen kaynağı öncelikle altyapı yatırımlarımızı tamamlamak, operasyonlarımızı ve ekibimizi büyütmek amacıyla kullanacağız. Espor şirketleri son dönemde yatırımcıların oldukça ilgisini çekiyor." şeklinde konuştu.

Leyla Ergin cümelelerine şöyle noktayı koydu; "Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kişinin video oyunları oynadığı tahmin ediliyor. Bunun içerisinde espor turnuvalarını seven, oynayan ve takip eden de çok önemli bir kitle var ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu da ülkemizde espor ekosisteminin potansiyelini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde espor ve video oyunları sektörüne erken giren markalar ve oluşumlar bu rüzgârdan yararlanacak."