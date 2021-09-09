Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı
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Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı

Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler haftanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi.

Erzurum'da Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler haftanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Makas, "Bir şoför olarak Ovit Dağı'ndan geçerken çok zorluk çekiyorduk. Tünelden her geçtiğimde şimdi ağlıyorum. O yüzden böyle bir video çektim" dedi.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan Nevzat Makas isimli vatandaş 13 Haziran 2018 tarihinde hizmete açılan, Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun ikinci karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli'nde çektiği videoyla gündeme geldi.

Tünelde verdiği ilginç tepkilerle izleyenleri hem gülümseten hem gururlandıran Makas, çektiği videoda Ovit Tüneli'ni şöyle anlattı:

"Fatih'in torunları Ovit Tüneli gibi eserler bırakır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam Türkiyem."

"Çok zorluk çektik, şimdi geçerken ağlıyorum"

Nevzat Makas, milyonların izlediği videoyu Rize'ye giderken çektiğini kimi zaman geçtiğinde ise ağladığını ifade ederek, "Ben Türkiye'nin gözbebeği Ovit Tüneli ile gurur duyuyorum. Ovit Tüneli'nden geçerken bir video çektim. Bu tünelin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ovit Dağı'nın ızdırabını bizzat şoför olarak ben yaşadım. Şu anda tünelden geçtiğim zamanlarda ağladığım günler oluyor. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Sağ olsun kardeşlerim videomu tavana çıkarttılar" dedi. - ERZURUM

Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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