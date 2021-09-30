Erzurumlu seyyar satıcının 'Şener Şen' tiplemesi vatandaşı güldürüyor - Haberler
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Erzurumlu seyyar satıcının "Şener Şen" tiplemesi vatandaşı güldürüyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Kültür Sanat
Erzurumlu seyyar satıcının

Erzurum'da, bebek arabasında çorap, gömlek ve kolonya gibi ürünler satan Mutlu Yıldırım, Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen'in Neşeli Günler filmindeki jilet satışı sahnesini anımsatan tavırları ve esprileriyle vatandaşın hem dikkatini çekiyor hem de yüzünü güldürüyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, bebek arabasında çorap, gömlek ve kolonya gibi ürünler satan Mutlu Yıldırım, Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen'in Neşeli Günler filmindeki jilet satışı sahnesini anımsatan tavırları ve esprileriyle vatandaşın hem dikkatini çekiyor hem de yüzünü güldürüyor.

Erzurumlu 2 çocuk babası Yıldırım, 17 yıldır, bebek arabasının üzerine yerleştirdiği valizdeki çorap, gömlek, pantolon, kolonya ve maske gibi ürünleri satmak için sabah erken saatlerde kenti dolaşıyor.

İşlek caddelerin yanı sıra kahvehanelerde ya da sokaklarda gezdiği esnafa esprili sunumlar yaparak vatandaşları tebessüm ettiren Yıldırım, Neşeli Günler filmindeki Şener Şen'in, kahvede jilet satma sahnesini anımsatan tavırlarıyla da beğeni kazanıyor.

Mutlu Yıldırım, AA muhabirine, 2004 yılında bir poşet gömlekle gittiği mekanlarda "rika rika harika 1 dakika, dar kesim dik yaka" diyerek seyyar satıcılığa başladığını söyledi.

Daha sonra çocuk arabası üzerine koyduğu valizde konfeksiyon ürünleri ile kolonya ve maske satışı yaptığını anlatan Yıldırım, "Kahvehaneler ve esnafı gezip güzel reklam ve espriler yaparak ürünleri satmaya çalışıyorum. Vatandaşımız, hemşerilerimiz de bize sempati gösteriyor. Yaptığım işi ve esprileri çok seviyorlar." dedi.

Yıldırım, bu işle yıllardır ailesinin geçimini sağladığını belirterek, ürünlerin satışını yazın bebek arabasıyla kışın da koyduğu poşeti sırtına alarak, yaza erken çıkmak duasıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Genelde beni Şener Şen'e benzetiyorlar"

Kovid-19 salgın süreci ve krizlerin, işlerini etkilemediğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar çok kriz gördüm, pandemiden de etkilenmedim çünkü işlerim hiçbir zaman çok iyi olmadı. Hayatta istediğim noktaya gelemediğim için olaylara hep mizansen bakıyorum ve ciddiye almadan satışımı esprilerle yapıyorum. Ailem ve çevremdekiler bu yöntemimi çok beğeniyor. Satış yaparken yaptığım espriler Neşeli Günler filmindeki Şener Şen'in jilet satışı sahnesini anımsattığından genellikle de beni Şener Şen'e benzetiyorlar."

Yıldırım, kendine özgü neşeli satış yöntemiyle hayatını sürdüreceğini belirterek, hiçbir sanatçıdan esinlenmediğini, hemşehrilerinden aldığı ilham ve esprilerle satış yaptığını sözlerine ekledi.

Seyyar satıcı Yıldırım'dan alışveriş yapan Burhanettin Karaoğlu da "Mutlu bey, adı gibi neşeli birisi, kendisini iyi tanırız. Çok güzel insan ve ekmeğinin peşinde. İş çok, çalışan yok. Mutlu bey herkese örnek olsun." dedi.

Erzurumlu seyyar satıcının Şener Şen tiplemesi vatandaşı güldürüyor

Erzurumlu seyyar satıcının Şener Şen tiplemesi vatandaşı güldürüyor

Erzurumlu seyyar satıcının Şener Şen tiplemesi vatandaşı güldürüyor

Erzurumlu seyyar satıcının Şener Şen tiplemesi vatandaşı güldürüyor

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurumlu seyyar satıcının 'Şener Şen' tiplemesi vatandaşı güldürüyor - Haberler
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