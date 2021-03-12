Erzurumlu gençler İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlattı
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Erzurumlu gençler İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlattı

12.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:31
Erzurumlu gençler İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlattı

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, kentin kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlatmaya çalıştı.

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, kentin kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlatmaya çalıştı.

Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla "Çizgilerle İstiklal Marşı" adıyla resim sergisi açtı.

İstiklal Marşı'nın kıtalarını hayal gücünü kullanarak çizen gönüllü gençler, eserlerini Yakutiye Medresesi'nde sergiledi.

Serginin açılışında gençler, müzik grubunun gitar ve kemanlarla çaldığı marş eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart'ın Erzurum'un kurtuluşunun 103'üncü ve İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'ncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Böylesine tarihi günü tarihi mekan olan Yakutiye Medresesi'nde sergi açarak unutulmaz kılmak istediklerini ifade eden Taşkesenligil, "Gençlerimiz İstiklal Marşı'mızın her kıtasını resimlerle çizerek anlatmak istedi. Marşımızın ne kadar derin ve anlamlı olduğunu hatırlatmak, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın bir kez daha önemini hatırlatmayı amaçladık." dedi.

Taşkesenligil, yaklaşık 35 yağlı boya resim tablosunun yer aldığı serginin 2 gün ziyarete açık olacağını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok ise resim atölyesindeki gençlerle İstiklal Mücadelesi ve hürriyet sevdasının iki sayfasını bileştirip sergi hazırladıklarını belirterek, "Vatanımızın kurucu iradesinin ortaya çıkmasında çok önemli yeri olan, toprağımıza, milletimize ve istiklalimize düşkünlüğümüzü çizgilerle anlatmak, eserlerimizle hatırlatmak ve unutturmamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç gönüllülerden Zeliha Kutlu da İstiklal Marşı'nı resimlerle anlatarak somutlaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

Programa, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Erzurumlu gençler İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlattı
Erzurumlu gençler İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlattı
Erzurumlu gençler İstiklal Marşı'nın kıtalarını çizdikleri resimlerle anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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