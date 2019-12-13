: Erzurum ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi

13.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:35

Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi

ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fakülkesi Bitki Koruma Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri, yurdun çeşitli bölgelerinden topladıkları böcekleri sergiledi. 42 öğrencinin topladığı 2 bin 500 adet böceğin yeraldığı sergi büyük ilgi gördü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri yaz aylarında staj yaptıkları şehirlerde doğada bulunan böcek türlerini topladı. Böcekleri iğneye takarak kuruttuktan sonra etiketleyen öğrenciler, sergiye hazır hale getirdi. Kelebek, çekirge gibi bir çok çeşit böcek türünden 2 bin 500 böceğin sergisi Ziraat Fakültesi salonunda açıldı. Öğrenciler, doğadan topladıkları böcekler hakkında davetlilere bilgi vererek fayda ve zararlarını anlattı. Akademisyen ve öğrencilerin gezdiği böcek sergisine ilkokul öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Erzurum'daki ilkokullardan 600 öğrenci sergiyi gezerek böcekler hakkında bilgi aldı ve kelebek yakalamanın yollarını öğrendi. Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, amaçlarının çevre bilinci oluşturmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin yaz döneminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladıkları böcek materyalleriyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Çalmaşur, "Çevre bilincini aşılamak için böceklerin ya da mikrorognaizmaların bitkilerin zararlı olmadıklarını, tabiatın bir parçası olduklarını, biyolojik çeşitlilik açısından olmaları gerektiğini anlatmak istedik. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü olarak öceliğimiz çevre bilincinin aşılanmasıdır. Öğrencilere şunu söylüyoruz. Bitki koruma bölümü öğrencileri mutlaka çevreci olmak ve çevreyi korumak zorunda olmalıdır. Kimyasal ilaçlarla onları öldürmek yerine, kontrol etmek yönlendirmek gibi çalışmamız olmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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