Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum ve Kars'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Erzurum ve Kars'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Erzurum kent merkezinde öğleden sonra etkisi gösteren sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otomatik para çekme makineleri, otobüs durakları, iş yerleri ve çatı altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Araçların, yollardaki su birikintileri dolayısıyla güçlükle ilerlediği kentte polis, belediye ve Karayolları ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı.

Yağış nedeniyle Erzurum-Artvin kara yolunun Oltu ilçesi mevkisinde küçük çaplı heyelan meydana geldi. Su birikintisinin oluştuğu yolda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kars'ta da öğleden sonra başlayan sağanak kısa süre sonra yerini doluya bıraktı.

Kentin bazı caddeleri ile ara sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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