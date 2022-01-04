Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN (AA) - Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın akmaması için çalışma yürütülüyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerde tipi de etkisini gösterdi.

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Ardahan

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini artırarak kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı yüksek kesimlerde ise yer yer tipiye dönüştü.

Yetkililer, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolunu kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.