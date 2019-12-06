Erzurum Valisi Okay Memiş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:08

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katıldı.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan bilgi alan Memiş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Vali Memiş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Memiş, Anadolu Ajansının Türkiye'de haberciliğin duayeni bir müessese ve devlet kuruluşu olduğunu söyledi.

Doğru haberciliğin önemli olduğuna vurgu yapan Memiş, "İster kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında, ister özel alanda, isterse her alanda olsun doğru haberciliğe çok ihtiyacımız var. Yasama, yürütme, yargıyla basın ve medya bütün dünyada neredeyse dördüncü güç olarak değerlendiriliyor. Bu konuda sizin yaptığınız yayıncılık bizleri çok olumlu yönde motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu aktaran Memiş, "Fotoğraflar içerisinden bir tane seçmek oldukça zor ama hepsinin bir anlamı var. Bir fotoğraf karesi çok derin anlamlar ifade edebiliyor. Bir fotoğraf karesiyle bir kitap yazabilirsiniz. Ben de öyle değerlendirdim." diye konuştu.

Seçtiği fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Memiş, "Barış Pınarı Harekatı'nda bizim kahraman Mehmetçiğin çocukla ilgilenmesi oraya tamamen barışçıl duygularla gittiğimizin göstergesiydi. Anadolu Ajansına ve bütün çalışanlarına doğru habercilikte gösterdiğiniz performanstan dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA