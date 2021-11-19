Erzurum Valisi Memiş, depremde yaralanan olmadığını bildirdi

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde yaralanan olmadığını, bazı evlerde hafif hasar meydana geldiğini söyledi.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ne ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Toplam 4 köyde hafif hasarlar olduğunu ifade eden Memiş, "Vatandaşlarımızın çadır talepleri olabilir, devletimizin tüm birimleri sahada. Vatandaşlarımızı okullarda da barındıracak durumdayız. Yaralımız yok. Elektrik hatlarında sorun var, o sorunu gidermeye çalışıyoruz." dedi.

AA / Yunus Okur - Son Dakika Haberleri

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