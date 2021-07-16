Erzurum'un marka değeri Ata Botanik Bahçesi'ne KUDAKA desteği

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan "Atatürk Üniversitesi Botanik Bahçesi Stratejik ve Mekansal Gelişim Planlarının Hazırlanması" projesinin protokolü imzalandı.

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan "Atatürk Üniversitesi Botanik Bahçesi Stratejik ve Mekansal Gelişim Planlarının Hazırlanması" projesinin protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen sözleşme imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, Ajans ve fakülte yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, Botanik Bahçesinin planlı ve sürdürülebilir gelişiminin tamamlanması ve ulusal düzeyde turistik bir marka haline gelebilmesi için fiziksel plan oluşturulmasının yanı sıra uzun vadeli amaç ve proje fikirlerinin de yer aldığı stratejik gelişme ve eylem planının hazırlanması amacıyla fizibilite çalışması yapılacak.

Proje kapsamında elde edilmesi planlanan mekansal tasarım ile stratejik eylem planının proje tamamlandıktan hemen sonra uygulamaya konulması ve eş zamanlı olarak hem fiziksel gelişim hem de proje tabanlı stratejilerin başlatılması planlanıyor. Oluşturulacak stratejik ve mekansal gelişme planının hayata geçirilmesiyle birlikte turist sayısı ile turizm gelirlerinin arttırılması ve daha fazla sosyoekonomik katkı elde edilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı