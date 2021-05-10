Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor

Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yürütücülüğü Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ve "Süte Değer Projesi" kapsamında ilçe ve köylerde aktif olan kooperatiflere yönelik desteklenme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Yürütücülüğü Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ve "Süte Değer Projesi" kapsamında ilçe ve köylerde aktif olan kooperatiflere yönelik desteklenme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ve "Süte Değer Projesi" çerçevesinde bugün Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen protokol ile projenin yürütülmesi ve kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla 1'er adet 6 ton kapasiteli süt toplama aracı S.S Yağmurcuk Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Abdulcelil Abuşoğlu ile S.S Çiftlik Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özcan Örs'e düzenlenen imza töreni ile teslim edildi.

Bugün gerçekleştirilen imza protokolüne ilişkin açıklamalarda bulunan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, hedeflerinin Erzurum ilinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin birlikteliklerinin sağlanması olduğunu belirterek "Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için bugün iki Tarımsal kalkınma kooperatifimiz ile protokol imzalayarak iki adet süt toplama aracımızı kendilerine süreli olarak tahsis ettik. Bu protokol çerçevesinde Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde toplanacak olan sütler kalite standartları çerçevesinde değerlendirilerek, anlaşmalı süt tesislerine yönlendirilecektir. ilimizin Tarımsal anlamda kalkınması gelişmesi ve hak ettiği noktaya ulaşması için bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi

Öte yandan gerçekleştirilen imza protokolü ve araç teslim törenine, S.S Yağmurcuk Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdulcelil Abuşoğlu, S.S Çiftlik Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özcan Örs'ün yanı sıra Alaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Haydar Kavurmacı, Yağmurcuk Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Gürbüz Yılmaz ile Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu'da hazır bulundular. - ERZURUM

Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Eda Ece Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:24:45. #1.15#

title