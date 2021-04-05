Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor

Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkiinde yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor.

Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor

ERZURUM - Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkiinde yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor.

1996 yılında ihalesi yapılan Tekman - Palandöken yolu çalışmaları 2019 yılında tamamlandı. Yol bitmesine rağmen yaşanan sıkıntılar yine de bitmedi. Yol güzergahında yaşanan toprak kayması ve heyelan tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Vatandaşlar. 'Palandöken yolunda aşırı viraj, rakım yüksekliği ve heyelan sıkıntılar yaşatmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu yolda kazalar oluşmuş canlar kaybedilmişti. Aşırı fırtınalarda yollar kapanıyor yine sıkıntılar yaşanıyor. Birde bunun yanı sıra bazı yerlerde heyelana maruz kalıyor. Heyelana maruz kalan yerlerde biri de Tekman Erzurum arası 9'ncu kilometresi Taşkesen mevkii, Burada heyelan sürekli oluşmakta hatta zaman zaman yolu bile kapatmaktadır. Yetkililer bu yola el atmalı bu yolun verimli olması için tünel şart. Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletimiz her türlü tehlikeye karşı tedbirler alıyor inşallah sesimizi duyarlar buraya da bir çare bulurlar' dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK