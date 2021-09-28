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Erzurum sonbaharın renklerine büründü

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Yerel

Erzurum sonbaharın renklerine büründü Dünyada deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki 7. park olan Erzurum'daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne büründü.

ERZİNCAN (İHA) - Erzurum sonbaharın renklerine büründü

ERZURUM - Dünyada deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki 7. park olan Erzurum'daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne büründü.

Erzurum- Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu'daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Parkı'nın ünü giderek artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

Ayrıca akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazi türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Parkı'nda dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.

Erzurum sonbaharın renklerine büründü

Erzurum sonbaharın renklerine büründü

Erzurum sonbaharın renklerine büründü

Erzurum sonbaharın renklerine büründü
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Haber: Erzurum sonbaharın renklerine büründü - Haberler
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