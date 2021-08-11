Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kenti "mavi"ye taşımak için "Haydi Dadaşlar Aşıya" çağrısı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında turuncu kategorideki şehri, riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımak için Erzurumspor'a gönül vermiş gençleri ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında turuncu kategorideki şehri, riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımak için Erzurumspor'a gönül vermiş gençleri ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşın Kovid-19 aşısına kolay erişmesi, sıkıntı ve zorluk yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası istemesinin çalışma arkadaşlarının azmini üst seviyeye çektiğini vurgulayarak, şunları aktardıi:

"Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmayacak olması, Erzurum'daki gençlerin de Kovid-19 aşısı vurulmasına etki yapacağına inanıyorum, Bu nedenle Erzurumspor'a gönül vermiş tüm gençlerimizi ve dadaşları 'Haydi Dadaşlar Aşıya' kampanyamıza davet ediyoruz. Şehrimizin birçok bölgesinde randevusuz aşı çadırlarımızın yanı sıra hastanelerimizin aşı stantları hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Hem aşımızı olup sağlığımızı koruyalım hem de Erzurumspor'umuzu yalnız bırakmayalım."

Bedir, kent genelinde özveri ve gayretle çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç