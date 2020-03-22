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ERZURUM Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesi

Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesiERZURUM'da Oltu taşı ürünleri satan tarihi Taşhan esnafı, koronavirüs salgını nedeniyle en durgun günlerini yaşıyor.

22.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:05
ERZURUM Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesi

Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesi

ERZURUM'da Oltu taşı ürünleri satan tarihi Taşhan esnafı, koronavirüs salgını nedeniyle en durgun günlerini yaşıyor. Virüs salgını nedeniyle işleri durma noktasına gelen esnafın bir bölümü çarşının Valilik tarafından kapatılmasını isterken, bir bölümü sağlık konusunda destek istedi.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında yaptırılan ve uzun süre kervansaray olarak kullanılan Taşhan, cumhuriyetten sonra Oltu taşı ürünlerinin satıldığı çarşıya dönüştü. 459 yıldır Erzurum ticaretine yön veren tarihi çarşı, koronavirüs salgını sonrası en durgun günlerini yaşıyor. Salgın sebebiyle yerli ve yabancı turist ziyaretinin düştüğü çarşıda esnaf sağlık konusunda endişe yaşıyor. Toplam 81 işyerinin bulunduğu çarşıda bazı esnaf dükkanını kapatırken bazıları da kendi imkanlarıyla aldığı tedbirlerle faaliyetini sürdürüyor.

'DEZENFEKTAN KULLANILAMIYOR'

Maske ve eldiveniyle çarşıda satış yapan iş yeri sahiplerinden Şerif Çelebi, müşterilerine de kolonya ikram ettiğini söyledi. Maske ve eldivenle korunmaya çalıştıklarını anlatan Çelebi, sağlık konusunda destek beklediklerini belirtti. Oltu taşı ürünleri toz beziyle sildiklerini bozulmaması için dezenfektan ya da başta bir temizleyici ürün kullanamadıklarını vurgulayan Çelebi, kendi imkanlarıyla temizlik yaptıklarını söyledi.

Tarihi çarşının kapatılmasını istediklerini vurgulayan Tahsin Çelik ise risk altında olduklarını söyledi. Yaklaşık 10 gündür işlerin durduğunu ifade eden Çelik, "Sabah 9'dan akşam saatlerine kadar burada kapalı alandayız. 6 metrekarelik dükkanlarda çalışıyoruz. Tek tük de olsa müşteri geliyor. Bunların sağlıklı mı hasta mı olduklarını bilemiyoruz. Burada kapacağımız virüsü evimize götürme riski var. Biz çarşının kapatılması yönünde karar aldık ama uyan, uymayan oluyor. Onun için valimizden bu işe el atmasını istiyoruz. Valilik kararıyla kapatılmasını istiyoruz. Çünkü biz burada risk altındayız" dedi.

ERZURUM Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesi

Kaynak: DHA

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ERZURUM Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesi

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