Erzurum-Oltu kara yolunda sağanak ve dolu nedeniyle heyelan meydana geldi
Erzurum-Oltu kara yolu Aksu mevkisinde, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle heyelan meydana geldi.
Erzurum-Oltu kara yolu Aksu mevkisinde, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yolun iki yönlü trafiğe kapandığı heyelanda, kara yolunun üzerinde balçık ve taş parçaları birikti.
Heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan