Erzurum-Lpg Yüklü Tanker Devrildi Yol Trafiğe Kapatıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde LPG yüklü tanker devrilince yollar trafiğe kapatıldı.

Samsun'dan yola çıkıp Doğu Anadolu Bölgesine'ne dağıtım yapan Selçuk Aydın yönetimindeki 55 KD 071 plakalı LPG yüklü tanker dün saat 22.00sıralarında Oltu ilçesinin Ayvalı Barafı mevkiinde keskin virajı alamayarak yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Aydın, Oltu Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası daverilen tanterden gaz sızıntısının olması nedeniyle jandarma Oltu- Artvin karayolunu trafiğe kapattı. Her iki yolda çok sayıda araç beklerken yetkililer, Samsun'dan yola çıkan teknik ekibin güvenli bir şekilde gazı boşalttıktan sonra yolun trafiğe açılacağını bildirdi.