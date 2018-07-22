Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kurtuluş mücadelesinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başladığını, 23 Temmuz'da ise Erzurum'da olgunlaştığını ifade etti.

Vali Azizoğlu, Erzurum Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erzurum Kongresi'nin, 9 Temmuz 1919'da askerlik görevinden istifa eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum'da gerçekleştiğini hatırlattı.

Tarihi kongrede ülkenin geleceğini tayin edecek çok önemli kararların alındığına işaret eden Azizoğlu, Erzurum Kongresi'nde, "Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, Kuvayı Milliye'yi amil ve milli iradeyi hakim kılmanın temel esas olduğu" kararlarının bütün dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

Erzurum Kongresi ile bağımsızlık meşalesinin yakıldığının altını çizen Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Kurtuluş mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlamış, 23 Temmuz'da Erzurum'da olgunlaşmıştır. Bu bağlamda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum çalışmaları sırasında mücadelenin seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk'ün askerlik görevinden istifa etmesi, artık sade bir vatandaş olmasına karşın, bağımsızlık sevdalısı yiğit Dadaşların onu bağırlarına basmaları ve ardından yürümeleri, daha da önemlisi 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın burada, kolordusu ile emrinde olduğunu beyan etmesi, milletimizin kaderini değiştiren muhteşem tarihi örneklerimizden biridir."

Azizoğlu, mesajında, tarihi kökleri çok derinlerde olan büyük milletin o gün verdiği mücadeleleri, yoklukları ve bunun altındaki nedenleri çok iyi analiz etmek gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı milletin en yüksek tepkiyi verdiğini anımsatan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişteki kahramanlıklarımız elbette övünç kaynağımızdır. Bu itibarla tarihimiz, büyük dersler çıkarmamız bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. O karanlık günleri tekrar yaşamamak için, en büyük yatırımı eğitime, bilime, sanata kısaca insana yapmalıyız. Çağımızda çok değerli olan bilgiyi ve teknolojiyi alan ülke değil satan ülke konumuna gelmeliyiz. Toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yükselebileceği gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız. Aynı zamanda da aziz milletimizin duyarlılık devamının devam edebilmesi için de bu tür toplumsal dinamiklerin daima canlı tutulması elzemdir."