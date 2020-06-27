Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü Erzincan'da evde kimse yokken üzerine kolonya dökerek yanıyor mu diye merak edip çakmağı çakan 12 yaşındaki çocuk, ölümden kıl payı kurtuldu.

Evde tek başına otururken üzerine döktüğü kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Orhan Kayaoğlu (12) çakmağı yakınca alev topuna döndü. Çığlıklar atarak evin bahçesine çıkan Kayaoğlu'nu dayısı Cemal üzerindeki kıyafetleri çıkarak kurtardı.

ANNESİ YAKINLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Erzincan'da oturan Altun Kayaoğlu'nun 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan Kayaoğlu, evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü. Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Kayaoğlu mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan Kayaoğlu, koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi.

GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKA GİRDİLER

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları biranda ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram yeğenin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı. Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Kayaoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

"SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM AMA SÖNDÜREMEDİM"

İzzetpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Orhan Kayaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vücudunda iki ve üçüncü derecede yanıklar bulunan Kayaoğlu, "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerine kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA