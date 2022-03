Erzurum Kereste İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığına Ersal Yılmaz seçildi.

Erzurum Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda yapılan seçimde Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasını Başkanı Rasim Fırat yaptı.

Tek liste halinde yapılan seçimde 97 üyesi bulunan odanın 77 üyesinin oyunu alan Ersal Yılmaz Erzurum kereste imalatçıları odası başkanı seçildi.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan üyelerinin her zaman yanlarında olacağını belirten Başkan Yılmaz,üyelerine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Ersal Yılmaz, "Her zaman siz değerli üyelerimin yanında olacağım tüm esnafla birebir ilgilenerek sizlerle beraber olacağız daha iyi hizmet verebilmek ve üyelerimiz sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla aralıksız bir şekilde çalışacağım biliyorsunuz ki biz oda olarak her zaman üyelerimize en güzel hizmeti vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz doğru ve dürüst insanların takdirine laik bir Başkan olarak çalışmalarıma devam edeceğim bizim görevimiz odamıza kayıtlı üyeleri sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda daha iyi duruma getirmek meslektaşlarımıza getirmektir. Meslektaşlarımıza ve oda üyelerimize bizi göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kereste imalatçıları esnaf ve sanatkarlar odası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Recep Acar, Salim Gölcü, Ali Macit, Kamil Birlik, Yaşar Düzyurt ve Sebahattin Küçükyıldırım. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel