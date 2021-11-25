ERZURUM (İHA) - Erzurum karla kaplandı, manzarası mest etti

ERZURUM - Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen Erzurum drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış kenti beyaza bürüdü. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı.

Vatandaşlar araçlar üzerinde oluşan kar birikintilerini ise fırça yardımıyla temizledi. Kent genelinde trafikte yoğunluk yaşanırken kar eşsiz manzaralarda oluşturdu. Evlerin çatılarında oluşan kar birikintileri havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olarak geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ekipler bölgede kar yağışı sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yağış sonrası Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 14 dereceyi bulurken gece bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5.6 derece ile Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan Köyünde ölçüldü.