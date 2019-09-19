Erzurum ispir fasulyesi sofraların lezzeti

19.09.2019 15:16

İspir fasulyesi sofraların lezzeti

Erzurum'un fasulyesi ile nam salan İspir ilçesi her yıl Eylül ayında düzenledikleri İspir Panayırını bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında ilk kez yeni düzenlenen İspir Festival alanında gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Okan Karacan'ın yaptığı festivalde Ömür Gedik ve Hülya Koçyiğit de yer aldı.

İspir ilçesinde yetişen ve yılda yaklaşık 300 ton üretilen İspir fasulyesi geçtiğimiz yıl 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' ile markalaşınca ünü Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çabuk pişen, kabuk atmayan özelliklere sahip İspir fasulyesinin tadına herkesin bakması gerektiğini söyledi. Yiyenlerin bir tabak daha istemesini sağlayacak lezzetiyle öne çıkan İspir fasulyesi haklı şöhretiyle adından sıklıkla söz ettirmektedir. İspir'den çıkan bu doğa harikası fasulye çeşidi, enfes tadıyla kuru fasulye seven ya da sevmeyen herkesi kendisine hayran bırakıyor. İspir fasulyesiyle hazırlanmış bir kuru fasulye yemeği, konuklar için hazırlanan yemeklerin gözdesi oluyor. Klasik bir yemeğin bambaşka bir lezzete büründüğü İspir kuru fasulyesinden herkesin hoşnut kalacağını söyleyen Başkan Coşkun, Doğanın bize armağanı olan bu enfes ürün, hem tat hem de besin değeri açısından gereksinimlerinizi karşılar. İlçemizden göçü durdurmak için yapılacak tek birşey var. Özellikle kadınlarımızı üretim hayatına sokmak ve onlara özgüven vermek. Önce 'Hanımeli' isminde hanımlardan oluşan bir dernek kurduk. Bu dernekte bir şeyler yapılmaya başlanıldı. Hanımlarımız sosyal hayatın içerisine daldılar. Küçücük bir tesis içerisinde gözleme yapmaya başladılar. Sonra bunu kooperatife dönüştürelim dediler. Bizim markamız fasülye çok pahalı ve kaliteli bir ürün. Bu ürünün üretimi zor, iş gücü lazım. Bizde de aktif ve dinamik olan iş gücü kadınlarımızda. Derneğimiz devreye girdi ve bu çalışmayı kooperatif üzerinden yürütmeye başladılar. Aracıyı aradan çıkardık. Hanımefendiller kendileri çalışıyor, çalıştıklarını üretime dönüştürüyor, üretimi de kazanca. Özgürce kendi alın teriyle vücut bulmuş paralarıyla kendi ihtiyaçlarını kendileri karşlıyorlar diye konuştu. Geceye katılanlar Ömür Gedik'in hareketli şarkıları ile eğlenceli anlar yaşadı. Konser öncesi fasulye tarlasına gidip kadınlardan özel İspir kuru fasulyesi yemeğinin püf noktalarını öğrenen Gedik, En kısa zamanda evde deneyeceğim dedi.

Kaynak: DHA