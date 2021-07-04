Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da sağanak etkili olacak
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Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 12, Kars'ta 13, Ardahan'da 11, Erzurum'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 20 ve Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 40, Tunceli, Ağrı'da 34, Erzincan ve Kars'ta 33, Ardahan'da 32, Erzurum'da 31 derece olacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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