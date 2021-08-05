Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ardahan çevresi ile Erzincan'ın doğusu ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 36, Tunceli'de 35, Ağrı'da 32, Kars ve Erzurum'da 31, Ardahan'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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