Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya'ya döndü Ardahan Göle eksi 22 dereceyi gördü Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

ARDAHAN (İHA) - Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya'ya döndü Ardahan Göle eksi 22 dereceyi gördü

ERZURUM - Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da ağaçlar, şadırvanlar, araç camları ve otobüs durakları buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 22 dereceyle dün bölgede ölçülen en düşük hava sıcaklığı oldu.

Erzurum'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 17 dereceye düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Camilerin önünde bulunan şadırvanlar buz tutarken ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek için otobüs duraklarına giden vatandaşlar ise buzla kaplanmış duraklarla karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise araç camlarında oluşan buzlanmayı engellemek için battaniyeler kullandı.

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 22, Erzurum'da 17, Ağrı'da 17, Kars'ta 15, Bayburt'ta 9 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 37 santimetreye kadar ulaştı.

Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

Erzurum eksi 12 dereceyi gördü, şadırvanlar, ağaçlar ve duraklar buz tuttu

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

 Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika haberleri! Ardahan'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title