ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi
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ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söylediERZURUM'da, dilenmek için Erzincan'dan gelen kişinin kazancını anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

10.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:47
ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

ERZURUM'da, dilenmek için Erzincan'dan gelen kişinin kazancını anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda, "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" diye sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kahvede oturanlar tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan videoda dilenci, günde ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini anlatıyor. "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" diye sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor.

Dilencinin cevabı üzerine gençlerden biri, "Biz o zaman boşuna üniversite okuduk. Allah sana soracak. Elin, kolun sağlam. Limon satsan 50 lira alırsın. Sen 50'yi bırakmışsın 500 alıyorsun" diyerek, tepki gösteriyor.

ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

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