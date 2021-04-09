Erzurum'da tesisat işçisinin makinelerini çalan iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Erzurum'un Oltu ilçesinde doğal gaz tesisat işçisinin pafta ve kaynak makinesini çaldığı iddia edilen iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde doğal gaz tesisat işçisinin pafta ve kaynak makinesini çaldığı iddia edilen iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde pafta ve kaynak makinesi çalınan A.D, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çalışma yapan ekipler, hırsızlık zanlısı E.S. ile M.E.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan