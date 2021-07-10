Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı

Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı
Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Şenkaya-Göle kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Erzurum'da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Şenkaya-Göle kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kentin kuzey kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şenkaya ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Şenkaya-Göle kara yolunda sel ve heyelan meydana geldi.

Taş, toprak ve sel suları nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası kontrollü açıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı
Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da sel ve heyelan Şenkaya-Göle kara yolunu ulaşıma kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:52:22. #1.14#

title