Erzurum'da off-road tutkunundan lastik raftingi yapan kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi

Off-road tutkunu Özkan Bayram, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde lastik raftingi yapan kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan koruma altındaki çocukları eğlendirmek için bölgeye gelen Macera Off-Road Kulübü üyesi Özkan Bayram, arkadaşlarının da desteğiyle, kız arkadaşı Gülseren Uğur için sürpriz evlilik teklifi programı hazırladı.

Bir aracın arkasına halatla bağladığı otomobil lastiğine çıkarıp Uğur'a "rafting" yaptıran Bayram, bitiş noktasına gelen sevgilisini, elinde yüzükle karda diz çökerek karşıladı.

Uğur, Bayram'ın bu sırada patlayan konfetiler eşliğinde yaptığı evlilik teklifini, yaşadığı şaşkınlığın ardından kabul etti.

Gülseren Uğur, AA muhabirine, sürpriz karşısında şaşırdığını belirterek, "Bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Rafting için hazırlanıyordum. Çok ani şekilde teklif aldım, heyecanlıyım." dedi.

Bayram ise kız arkadaşıyla 7 yıllık ilişkilerinin bulunduğunu anlatarak, "Eksi 18 derecede, Palandöken'in eteğinde, söz verdiğim gibi ekstremin ortasında da sevdiğim insana evlenme teklifi yaparak, bir ömür boyu mutlu olmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir