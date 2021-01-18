Erzurum'da küçük Yiğit Alp'in pusetle kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu
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Erzurum'da küçük Yiğit Alp'in pusetle kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu

18.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:39
Erzurum'da küçük Yiğit Alp'in pusetle kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu

Erzurum'da, etkili olan kar yağışını fırsata çeviren bir babanın kızak olarak bir bebek pusetini kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da, etkili olan kar yağışını fırsata çeviren bir babanın kızak olarak bir bebek pusetini kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı zorlaştırmasının yanı sıra vatandaşların da eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

Kar yağışını fırsata çeviren bazı aileler kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Şehrin merkez ilçesi Yakutiye'de yaşayan baba Yunus Emre Yıldız da kar yağışı sonrası 2 yaşındaki oğlu Yiğit Alp ile sokağa çıkıp karın tadını çıkardı.

Baba Yıldız'ın, küçük oğlu Yiğit Alp'i kızak gibi kullandığı pusete koyup iple çekerek kaydırması renkle görüntülere yol açtı.

Yunus Emre Yıldız, AA muhabirine, uzun süredir bekledikleri yoğun kar yağışının heyecanını yaşadıklarını, puseti kızağa çevirerek bu heyecanı ailece eğlenceye dönüştürmek belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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