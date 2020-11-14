Kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu
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Kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu

14.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:55

Erzurum'un Oltu ilçesinde arazi sahibince kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde arazi sahibince kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, K.A'nın, Yusuf Ziya Bey Mahallesi'ndeki arazisinde kestiği ağaç, M.Ş'nin kullandığı 25 ABF 195 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Sürücüyle otomobilde bulunan kişinin yara almadan atlattığı olay nedeniyle araçta hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, K.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yaptı.

Görgü tanığı Binali Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın kesimi sırasında çevredekileri önlem alarak uyarmaya çalıştıklarını belirterek, "Araç sürücüsünü ikna edemedik. Tam ağaç düşmek üzereyken gidemedi

Kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu
Kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu
Kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu
Kesilen ağacın üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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