Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor Erzurum'da dün gün boyu devam eden kar yağışı sonrası kent genelinde 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM - Erzurum'da dün gün boyu devam eden kar yağışı sonrası kent genelinde 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürürken ambulanslar ise iş makinelerinin yardımıyla hastalara ulaşıyor.

Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar etkili olan kar yağışı kentte hayatı felç etti. 372 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 24 saat mesai yaparak yolları açmaya çalışıyor. Hastalara ulaşmak isteyen ambulanslar ise yine iş makinelerinin yardımıyla mahallelere ulaşım sağlıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde bugün havanın çok bulutlu, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kardan kapanan 372 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

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