Erzurum'da karantina günleri iftarları şen
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Erzurum'da karantina günleri iftarları şen

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında karantina günlerini geçiren yaklaşık 300 misafire önceki gün iftarda sürpriz yapıldı.

Erzurum'da karantina günleri iftarları şen
13.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:33

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında karantina günlerini geçiren yaklaşık 300 misafire önceki gün iftarda sürpriz yapıldı. İftarda misafirlere Erzurum'un meşhur cağ kebabı ikram edildi.

Misafirlerin Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'den 'karantina bitmeden cağ kebabı ile iftar istiyoruz' çağrısına, İl Müdürü sessiz kalmadı. Önceki gün iftarında misafirlere cağ kebabı ikramı yapıldı. Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar yurtlarında kalan misafirler iftarda yapılan cağ kebap ikramından memnuniyet dileklerini ifade ettiler. Sosyal medya hesaplarından, yapılan nazik ikram için İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkürlerini ilettiler. Yaklaşık 300 kişinin karantinada olduğu yurtlarda cağ kebap ikramı, "Erzurum'a gelmişken cağ kebap yemeden gidemezdik. İl Müdürümüz Fuat beye isteğimizi iletmiştik. Sağ olsunlar, güzel hizmetleri ve ilgileriyle ramazanı huzur içerisinde geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Erzurum'un en beğenilen kebabıyla da iftarımızı açtırdılar. Devletimiz var olsun, böyle büyük bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun, yüzümüzü hep güldürüyor" dediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkeseneligil, misafirlerin ayrılmadan önce şehrin isim yapmış ve dünyaca ünlü cağ kebabını tatmak istediklerini belirterek "Bizde adettir, dışarıdan gelen misafirlerimize mutlaka cağ kebabı ikram ederiz. Onlarda bizim misafirlerimiz, konuklarımız. İftarlarını cağ kebabıyla açmaları için ikramda bulunduk. İftarda büyük bir keyif yaşadılar. Erzurum'a gelmişken cağ kebabı yemeden gittik demeyecekler. Afiyet olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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