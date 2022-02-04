Erzurum'da kamyona çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlhan Demet'in kullandığı 29 AAN 167 plakalı kamyonet, Erzurum-Horasan kara yolunun 7. kilometresinde aynı güzergahta seyreden kamyona çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile annesi Yadigar Demet yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeden geçen ve hasta taşıyan ambulanstaki sağlık personeli de yaralılara müdahale etti.

Kazadan yara almadan kurtulan ve "Babam iyileşecek mi?" diyerek ağlayan sürücünün kızı Zeynep Sena Demet'i çevredekiler sakinleştirdi. Vatandaşlar, oğlunun ve torununun durumunu merak eden Yadigar Demet'i de teskin etmeye çalıştı.

Kaza yerine gönderilen başka ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.