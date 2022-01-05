Erzurum'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı faaliyet" toplantısı düzenlendi

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı faaliyet toplantısı düzenlendi.

Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, başkanlığında, düzenlenen toplantıya ŞÖNİM Müdürü Şükran Göktaş, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Mısırlıoğlu, Palandöken Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mesude Dikbaş, kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi" ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek" amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan İl Eylem Planının kurumlararası işbirliğiyle başarıya ulaşacağını ifade etti.

Şiddet uygulayanların rehabilitasyonun önleyici hizmet açısından önemli olduğunu belirten İlbaş, "Şiddet uygulayanlara rehabilitasyon çalışmaları artırılmalıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin hizmet sunulması hedeflenmiştir. Hedeflerimiz doğrultusunda önemli çalışmalara imza atacağız. İl Eylem Planına destek veren tüm yönetici ve katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden Sosyolog Münteha Aydın ise kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planının tanıtımıyla ilgi sunum yaptı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi. - ERZURUM