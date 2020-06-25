Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da meydana gelen kazada valiliğe ait resmi araç, bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yanan araçtaki 2 kişi yanarak can verirken, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir olduğu öğrenildi.

ARAÇTA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kaza saat 15.30 sıralarında Erzurum-Tortum karayolunda meydana geldi. Tortum istikametinden Erzurum istikametine giden Erzurum Valiliği'ne ait 25 LH 628 plakalı resmi araç, karşı istikametten gelen 35 MNE 070 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar resmi araç içerisinde yaralı olan şoför Yusuf Fırat ve Murat Temiz'i çıkarmaya çalıştıkları sırada araçta aniden patlama meydana gelerek yangın çıktı.

VALİLİK ÇALIŞANLARI HAYATINI KAYBETTİ

Araç içerisinde sıkışan Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir ve Fahri Kamacı olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan kişileri araç kapılarını kırarak çıkardı. Kazada 35 MNE 070 plakalı kamyonetin sürücüsü hafif yaralanırken, diğer yaralılar ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, olay yerini ziyaret ederek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"KURTARMAK İSTEDİK AMA NASİP OLMADI"

Kazaya tanık olan Süleyman Tekin, araçların şiddetli bir şekilde çarpıştıklarını ifade ederek, "Hemen 30 metre önümde meydana geldi kaza. Hemen araçtan indim oraya koştum. Gittiğim an arabada patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Hemen yaralıları tahliye ettik. Aracın ön kısmında bir kişi sıkışmıştı. Muhtemelen orada öldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğü sırada ölü ve yaralıları araçtan çıkardı. Biz çok kurtarmak istedik ama nasip olmadı" dedi.

Kaynak: İHA