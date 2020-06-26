Erzurum'da Cuma namazında meydanlar doldu
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Erzurum'da Cuma namazında meydanlar doldu

Erzurum'da Cuma namazında meydanlar doldu Tarihi Çifte Minareli Medrese ve Erzurum kalesi önünde kılınan Cuma namazında cemaat sağlık çalışanları için dua etti Camilerin cemaatle ibadete açılmasına rağmen Erzurum'da meydanlar ve parklar Cuma namazında doldu taştı.

26.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:51

Erzurum'da Cuma namazında meydanlar doldu

Tarihi Çifte Minareli Medrese ve Erzurum kalesi önünde kılınan Cuma namazında cemaat sağlık çalışanları için dua etti

ERZURUM - Camilerin cemaatle ibadete açılmasına rağmen Erzurum'da meydanlar ve parklar Cuma namazında doldu taştı.

Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami ve Lala Paşa Cami avlularında kılınan Cuma namazında vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma namazını kıldılar.

Tarihi Erzurum kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye kent meydanında toplanan binlerce cemaat Cuma namazını kıldı. Güneşli havanın etkili olduğu Erzurum'da bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde namazını kılarken, Yakutiye meydanında Cuma namazına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Cuma namazı öncesi cemaat Covit-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine dua edip virüsten kurtulmak için niyazda bulundular.

Erzurum'da Cuma namazında meydanlar doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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