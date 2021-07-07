Erzurum'da cami inşaatında çökme: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da cami inşaatında çökme: 3 yaralı

Erzurum'da cami inşaatında çökme: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı süren cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı süren cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami inşaatının büyük kubbesine beton dökülmesi sırasında kalıp içine yerleştirilen tahtalar çöktü. Bu sırada işçilerden Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43), Okan Bazo (36) inşaatın içerisine düşerek yaralandı.

İtfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve vatandaşların yardımıyla düştükleri yerden çıkarılan işçiler, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Metin Oktay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da cami inşaatında çökme: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:49:13. #1.15#

title