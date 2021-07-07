Erzurum'da cami inşaatında çökme: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı süren cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı süren cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami inşaatının büyük kubbesine beton dökülmesi sırasında kalıp içine yerleştirilen tahtalar çöktü. Bu sırada işçilerden Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43), Okan Bazo (36) inşaatın içerisine düşerek yaralandı.

İtfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve vatandaşların yardımıyla düştükleri yerden çıkarılan işçiler, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan