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Erzurum'da açık hava konseri

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Erzurum'da açık hava konseri Binlerce genç Ekin Uzunlar konserinde gönüllerince eğlendi Erzurum'da Ekin Uzunlar konserinde binlerce genç gönüllerince eğlendi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da açık hava konseri

Binlerce genç Ekin Uzunlar konserinde gönüllerince eğlendi

ERZURUM - Erzurum'da Ekin Uzunlar konserinde binlerce genç gönüllerince eğlendi.

MNG alış veriş Merkezinin 4. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ekin Uzunlar konserinde gençler pandemiyi unutup doyasıya eğlendi.

Uzun bir aranın ardından ilk kez düzenlenen açık hava konserinde binlerce genç Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğinde söylediği şarkılarla coştu. Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim yılı öncesi stres attığı konserde renkli görüntüler yaşandı.

Konser öncesi konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gençlere eğitim öğretim döneminde başarı diledi tavsiyelerde bulundu.

Okan Karaca'nın sunuculuğunu yaptığı programda MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer ise etkinliklerin büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Erzurum'da açık hava konseri

Erzurum'da açık hava konseri

Erzurum'da açık hava konseri

Erzurum'da açık hava konseri
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