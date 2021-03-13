Erzurum'da aç kalan tilki akaryakıt istasyonunda yiyecek aradı
13.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:03
Erzurum'un Çat ilçesinde aç kalan tilki, akaryakıt istasyonunda yiyecek ararken görüntülendi.
Erzurum'un Çat ilçesinde aç kalan tilki, akaryakıt istasyonunda yiyecek ararken görüntülendi.
Çetin kış şartları, bölgedeki yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Aç kalan tilki, ilçedeki akaryakıt istasyonuna gelerek yiyecek aradı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, istasyonda bir süre dolaşan tilkinin, yiyecek bulamayınca bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere