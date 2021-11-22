Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika! Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika! Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

 Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt

Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title