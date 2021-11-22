Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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