Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3) - Haberler
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Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

HAYVANLAR İÇİN 50 ÇADIR AHIRErzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar görenler, çadır ve konteynerlere yerleştirildi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - HAYVANLAR İÇİN 50 ÇADIR AHIR

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar görenler, çadır ve konteynerlere yerleştirildi. Hayvanlar için de çadır ahır kurulumuna başlandı. AFAD tarafından getirilen 50 çadır ahır, başta Topçu Mahallesi olmak üzere depremde hasar gören mahallelere kurulacak.Erzurum Valisi Okay Memiş, devlet olarak önce depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarını hayvanlar için de ahır çadırlar kurulacağını açıkladı. Vali Memiş, "Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Bütün ihtiyaçlarını ivedilikle gidereceğimizden emin olsunlar. Bütün ihtiyaçlarını kış şartları olmasına rağmen eksiksiz olarak gidereceğiz" dedi.


Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

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