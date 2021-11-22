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Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Erzurum, 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Köprüköy ilçesi Manifet Mahallesi yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 11.31'de oldu. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerle Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise ilçenin Topçu Mahallesi olarak açıkladı.

Köprüköy ilçesinde 3 gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.


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