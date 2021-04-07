Erzurum'da 2 yaban keçisini kaçak olarak avlayan 3 kişi yakalandı
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Erzurum'da 2 yaban keçisini kaçak olarak avlayan 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Erzurum'da 2 yaban keçisini kaçak olarak avlayan 3 kişi yakalandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 yaban keçisini kaçak olarak avlayan 3 kişi yakalandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 yaban keçisini kaçak olarak avlayan 3 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü tarafından Oltu-Narman kara yolunda Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yapılan rutin kontroller sırasında şüphe üzerine bir aracı durduruldu.

Olay yerine gelen Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araçta yapılan kontrolde yaban keçilerine ait etler ile 3 av tüfeği bulundu.

Şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü, silahlar ile etlere el konuldu.

3 kaçak avcıya Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım ve para cezası uygulandı.

Öte yandan av yapılan sahada ekiplerce yapılan arazi kontrol çalışmasında 1 erkek ve 1 dişi yaban keçisinin parçaları bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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