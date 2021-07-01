Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
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Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'un sembolü haline gelen, Selçuklu döneminden miras kalan "Çifte Minareli Medrese" Vakıf Eserleri Müzesi olarak yarın açılacak.

Erzurum'un sembolü haline gelen, Selçuklu döneminden miras kalan "Çifte Minareli Medrese" Vakıf Eserleri Müzesi olarak yarın açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13'üncü yüzyılın sonlarında Selçuklu Sultanı tarafından yaptırılan medrese, yaklaşık 35x46 metre boyutlarında iki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler grubunun en önemli örneklerinden olarak tanımlanıyor.

Vakıf eseri olan ve koruması, yaşatılması Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan medrese, tarihte bir dönem tophane ve kışla olarak da kullanıldı.

Medrese, genel müdürlük tarafından 2011-2016'da yapılan restorasyon sonrasında, 2019'da Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararı ile teşhir ve tanzimi yapılarak, "müze" statüsüne alındı.

Genel müdürlük bünyesindeki müze sayısı 11 oldu

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, genel müdürlüğün tüm vakıf eserlerinin ihyasına özen gösterdiğini belirterek, "Cuma günü 'müze' statüsü ile ziyaretçilerine kapılarını açacak Çifte Minareli Medresemiz de bunlardan biri. Erzurum'un sembolü olan eseri, vakıf eserleri ve teberrükat eşyalarının sergileneceği bir vakıf müzesine çevirerek aynı zamanda turizme de kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çifte Minareli Medrese Vakıf Müzesi ile genel müdürlük bünyesindeki müze sayısının 11'i bulduğunu bildiren Ersoy, "Edirne Selimiye Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi, Akaretler Mustafa Kemal Müzesi, Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzelerimiz gibi müze statüsünde kullandığımız eserlerimiz ihya edilmiş durumda." bilgisini verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan çalışma ile yarın kapılarını müze olarak açacak Erzurum Çifte Minareli Vakıf Müzesinde "el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan" gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak, teşhire hazır hale getirilmiş 90 tarihi eser sergilenecek.

Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor
Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak kapılarını tekrar açıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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