Erzurum cami hoparlöründen anons etti, çocuklara oyuncak dağıttılar

07.10.2019 09:36

Cami hoparlöründen anons etti, çocuklara oyuncak dağıttılar

Erzurum'da 'Mutsuz çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıkan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, Pasinler İlçesi Acı Mahallesi'ndeki çocukların yüzünü güldürdü. Temin ettikleri oyuncaklarla 34 kilometre uzaklıktaki Acı Mahallesi'ne giden 3 arkadaş, cami hoparlöründen oyuncak dağıtımına çocukları davet etti. 250 çocuğa oyuncak dağıtan 3 arkadaş, daha sonra onlarla topaç çevirdi, bilye oynadı.

Kent merkezinde yaşayan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, daha önce kıyafet kampanyası düzenledikleri kırsaldaki çocuklar için bu kez 'Mutsuz Çocuk Kalmasın' diyerek proje hazırladı. Geçtiğimiz ay Çat ilçesine bağlı üç mahalleye giden 3 arkadaş, hafta sonu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi'ni seçti. Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları arabalarına dolduran Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni Acı Mahallesi'ne gitti. 3 arkadaş, mahalledeki cami hoparlöründen oyuncak dağıtımı için çocuklara çağrı yaptı. Kısa süre sonra etrafını saran çocuklara oyuncaklarını dağıtan gençler, daha sonra onlarla birlikte oyunlar oynadı. Çocuklarla topaç çevirip bilye oynayan gençler, Bunlar bizim çocukluğumuzun oyunlarıydı. İstedik ki günümüz çocukları da bunları görsün dedi.

Acı Mahallesi'nde 250 çocuğa oyuncak dağıttıklarını belirten Elif Yılmaz, Çat ilçesine bağlı mahallelerden sonra, Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi'nde çocuklara oyuncak dağıttık. Onların yüzündeki mutluluk bizleri de sevindirdi. Projemize vatandaşların desteği devam ettikçe çocuklarımızı oyuncaklarla buluşturmaya devam edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA