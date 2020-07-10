Erzurum Barosu'ndan çocuk istismarı ile mücadeleye destek Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin ( UCİM) Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında başlatmış olduğu "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyası yoğun katılım ile devam ediyor.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin ( UCİM) Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında başlatmış olduğu "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyası yoğun katılım ile devam ediyor.

Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonuna mensup avukatlar UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ve derneğin Erzurum koordinatörleri ile bir araya geldi. "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına, sol bileğine mavi kurdele takarak destek veren Göğebakan, "Çocuklar geleceğimiz. Çocuk İstismarını önleyemeyen toplumların geleceği olmaz. O yüzden bu mavi kurdeleyi sol bileğime takarak bu mücadeleye Erzurum barosu olarak destek veriyoruz" dedi.

UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan Erzurum Baro Bakanı Av. Talat Göğebakan'ın ve Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonunun verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek "Her yıl ülkemizde 8000 çocuk ihmal ve istismara uğruyor. Haberlerde okuduklarımızdan daha fazla çocuk istismara uğruyor. Tüm bu yaşananlara dur demek ve farkındalık oluşturmak için her sene Temmuz ayının ikinci haftasında dernek olarak ülke genelinde farkındalık oluşturmak çalışıyoruz. Bu sene 6-12 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde çocuk istismarına tepki oluşturmak ve insanlarımızda farkındalık oluşturmak için Çocuklar İçin Mavi Kurdeleni Tak ismi ile kampanya başlattık. Bu kampanyaya herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kampanyaya destek olmak için kalbimize en yakın olan sol kolumuza Mavi kurdele takarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kurdeleler bir hafta boyunca bileklerimizde kalarak herkese neden taktığımız hususunu anlatarak insanların bu konuya tepki göstermelerini bekliyoruz. Çocuklarımız istismara uğramasın, öldürülmesin, istismar yargılamalarında adalet yerini bulsun, ihtisas mahkemeleri kurulsun ve çocuklarımız artık zarar görmesin diye bu kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA