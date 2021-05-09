Erzurum akraba evliliğinde 11'inci sırada
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Erzurum akraba evliliğinde 11'inci sırada

Erzurum akraba evliliğinde 11'inci sırada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Toplam evli sayısının 337 bin 18 olarak kaydedildiği Erzurum'da akraba evliliği yapan çift sayısı 32 bin 574 kişi olarak açıklandı.

Toplam evli sayısının 337 bin 18 olarak kaydedildiği Erzurum'da akraba evliliği yapan çift sayısı 32 bin 574 kişi olarak açıklandı. İlde akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli sayısı içindeki oranı yüzde 9.2 olarak bildirildi.

TÜİK İllere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireyler içindeki oranı, 2020 sonuçlarını paylaştı. Toplam evli sayısının 337 bin 18 olarak kaydedildiği Erzurum'da akraba evliliği yapan çift sayısı 32 bin 574 kişi olarak açıklandı. İlde akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli sayısı içindeki oranı yüzde 9.2 olarak bildirildi.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

TÜİK verilerine göre akraba evliliği yapan çift sayısı Erzurum'da 32 BİN 574, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 46 bin 405, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 97 bin 867, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 300 bin 556 oldu. Akraba evlilik oranı ise Erzurum'da yüzde 9.7, KUDAKA Bölgesinde yüzde 9.5, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10.28, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11.62 oldu.

Bölge İlleri Akraba Evlilik Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il yüzde 14.8 ile Muş, en düşük olduğu il ise yüzde 6.7 ile Ardahan olarak bildirildi. Toplam evlilik sayısı içinde akraba evlilik sayısı oranı yüzde olarak Bitlis'te 14.8, Bingöl'de 13.7, Hakkari'de 13.4, Van'da 12.9, Ağrı'da 12.4, Iğdır'da 12.2, Elazığ'da 11.8, Malatya'da 9.8, Kars'ta 9.8, Erzurum'da 9.7, Erzincan'da 9.5, Tunceli'de 7.3, Ardahan'da 6.7 olarak açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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