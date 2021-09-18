Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü Erzurum'da mevsimin ilk karı Palandöken dağının zirvesine ve Tekman yolu üzerine düştü.

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü

ERZURUM - Erzurum'da mevsimin ilk karı Palandöken dağının zirvesine ve Tekman yolu üzerine düştü. Eylül ayında gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.

Erzurum'da henüz Eylül ayında olunmasına rağmen mevsimin ilk karı yağdı. Palandöken ve Erzurum-Tekman karayolu üzerine düşen ilk kar yağışını Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı. İş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, "Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin haber cisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü" dedi.

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü

Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü
İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Son Dakika Haberleri
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

 Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

 İlk kar Erzurum'a düştü, yollar beyaza büründü

İlk kar Erzurum'a düştü, yollar beyaza büründü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mansur Yavaş Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Müge Anlı Eser Yenenler
Spor Marcao Arda Turan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:30:30. #1.12#