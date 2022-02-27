Soylu: "Afete hazırlıklı olmalıyız" - Haberler

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Soylu: "Afete hazırlıklı olmalıyız"

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca düzenlenen "Erzurum 2022 Kış Tatbikatı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı.

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığınca düzenlenen "Erzurum 2022 Kış Tatbikatı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı.

Tatbikat alanına gelen Bakan Soylu'ya, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AFAD Başkanı Yunus Sezer eşlik etti.

Erzurum AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç'in brifinginin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, tatbikat yönetim merkezine geçti.

Bakan Soylu'nun tören alana gelmesiyle tatbikat başladı.

Yıl içinde yapılacak 11 tematik tatbikattan Erzurum'da düzenlenen ilki, 41 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 205, diğer kamu kurumlarından 181, STK ve AFAD gönüllülerinden 115 kişi, 2 K9 timinden oluşan 803 personel, 70 araç, 6 kar motoru ve 9 paletli araçla gerçekleştiriliyor. Tatbikatta yaklaşık 300 gözlemci ve destek personeli de hazır bulunuyor.

Aşırı kar nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahaleyi içeren senaryo üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, yola düşen çığ sonucu mahsur kalanların snowtrack kullanılarak kurtarılması, çığ altında kalanlara kısa sürede ulaşılması ve elektrik kesintisi nedeniyle telesiyejde kalanların güvenli alanlara sevk edilmeleri canlandırılıyor.

Senaryoda, tipi nedeniyle mahsur kalanların helikopterle kurtarılması ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki vadinin tepe noktasına kurulacak havai ip hattı ile mahsur kalan kişilerin güvenli alanlara nakli, yoldan çıkan bir araca yerel itfaiye birimlerince müdahale edilmesi de bulunuyor.

Soylu: Afete hazırlıklı olmalıyız

Soylu: Afete hazırlıklı olmalıyız

Soylu: Afete hazırlıklı olmalıyız

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Kayak Merkezi, Erzurum, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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